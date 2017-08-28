Памятный бюст в честь дня рождения Богдана Ступки открыли в пгт.Куликов

В пгт.Куликов (Львовская область) открыли памятный бюст в честь 76 годовщины с дня рождения Героя Украины, Народного артиста Украины Богдана ступки, сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Бюст установлен возле музейной комнаты в Народном доме поселка, которая заработала на 75 годовщину дня рождения Б.Ступки.

В мероприятии принял участие, в рамках рабочей поездки во Львовскую область, министр культуры Украины Евгений Нищук.

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в пгт.Куликов, умер 22 июля 2012 года, похоронен на центральной аллее Байкового кладбища.