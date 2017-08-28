События

06:01 28.08.2017

СММ ОБСЕ фиксирует уменьшение интенсивности обстрелов и наличие запрещенного вооружения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует снижение количества нарушений режима прекращения огня в зоне проведения АТО и наличие на подконтрольных боевикам территориях неотведенного запрещенного вооружения, говорится в отчете миссии по состоянию на 25 августа.

"25 августа в подконтрольных "ДНР" районах за пределами соответствующих линий отвода СММ снова констатировала наличие 6 самоходных гаубиц (2С1). Наблюдатели отметили, что в этих районах и дальше не хватает 12 120-мм минометов. СММ ОБСЕ отказали в доступе к одному из постоянных мест хранения вооружения", - говорится в отчете, размещенном на сайте миссии.

На временно оккупированных территориях Луганской области СММ обнаружила 3 БТР в окрестностях Славяносербска, вблизи Лобачево 23 августа были, с помощью беспилотника, зафиксированы 6 бронемашин (1 БРДМ-2 и 5 МТ-ЛБ).

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Интерфакс-Украина
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