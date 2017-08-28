События

03:01 28.08.2017

Freedom House отнесла Крым к территории РФ в карте, иллюстрирующей отчет об угрозах демократии

Международная правозащитная организация Freedom House проиллюстрировала свой отчет "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" картой мира, на которой оккупированный Крым отнесен к территории России.

Указанный отчет с иллюстративным материалом размещен на сайте организации.

Украины отмечена, как частично свободная страна, желтым, а Крым и РФ – темно-синим, как не свободные.

Как отметил народны депутат Владимир Арьев, это не первая подобная ситуация с принадлежностью Крыма в исполнении Freedom House.

"Пишут что Freedom House оценивает не по странам, а по территориям. Ок, но тогда получается что оккупированный Донбасс "частично свободный", потому что не выделен в отдельную территорию, которая не контролируется правительством Украины. Поэтому, отговорка не принимаются - принципы нарушены при любых обстоятельствах", - написал он на своей странице в Фейсбук.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики с начала суток совершили 13 обстрелов позиций сил АТО, ВСУ соблюдают перемирие

В начале недели местами пройдут дожди с грозами

Сын нардепа Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе

Боевики 35 раз нарушали "режим тишины"

Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Почетное консульство Украины открыто в столице Иракского Курдистана

Макрон проведет совещание по миграции с рядом европейских и африканских руководителей

Пожар в Боржомском ущелье Грузии полностью ликвидирован, часть живой силы и техника остаются для предотвращения новых возгораний

Боевики на Донбассе умышленно стреляют осветительными ракетами по полям и населенным пунктам, поджигая их – Марчук

Трамп планирует при первой возможности отправиться в Техас

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog6146.html
РЕКЛАМА