Freedom House отнесла Крым к территории РФ в карте, иллюстрирующей отчет об угрозах демократии

Международная правозащитная организация Freedom House проиллюстрировала свой отчет "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" картой мира, на которой оккупированный Крым отнесен к территории России.

Указанный отчет с иллюстративным материалом размещен на сайте организации.

Украины отмечена, как частично свободная страна, желтым, а Крым и РФ – темно-синим, как не свободные.

Как отметил народны депутат Владимир Арьев, это не первая подобная ситуация с принадлежностью Крыма в исполнении Freedom House.

"Пишут что Freedom House оценивает не по странам, а по территориям. Ок, но тогда получается что оккупированный Донбасс "частично свободный", потому что не выделен в отдельную территорию, которая не контролируется правительством Украины. Поэтому, отговорка не принимаются - принципы нарушены при любых обстоятельствах", - написал он на своей странице в Фейсбук.