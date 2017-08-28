Макрон проведет совещание по миграции с рядом европейских и африканских руководителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в понедельник в Париже во второй половине дня встречу с участием глав правительств Германии, Испании, Италии и руководителей Ливии, Нигера и Чада для обсуждения согласования усилий по урегулированию миграционного кризиса, сообщили французские официальные источники.

На встрече ожидают германского канцлера Ангелу Меркель и глав правительств Испании Мариано Рахоя и Италии Паоло Джентилони. Африканские страны будут представлены руководителем правительства национального согласия Ливии Файезом аль-Сараджем, президентом Нигера Махамаду Иссуфу и президентом Чада Идриссом Деби.

В конце минувшей недели Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) объявила в Брюсселе, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также примет участие в парижской встрече по миграции.

"Эта встреча даст возможность вновь подтвердить ту значительную поддержку, которую ЕС оказывает Ливии, Чаду и Нигеру в вопросе контроля и упорядоченного управления миграционными потоками. Европейский союз и его государства-члены применяют совместный с африканскими партнерами подход к управлению миграционным кризисом, основанный на сотрудничестве со странами-партнерами, улучшении положения мигрантов в странах их происхождения и на мигрантских путях, содействии добровольному возвращению и открытию путей легальной и безопасной иммиграции в Европу, а также на расселении (в ЕС - ИФ) тех, кто нуждается в международной защите", - говорится в коммюнике, распространенном ЕВС.

В Брюсселе рассчитывают использовать встречу в Париже для усиления этой поддержки.

Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн сообщил на брифинге в Брюсселе в минувшую пятницу, что в подготовку этого совещания вовлечен и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Председатель звонил премьер-министру Италии господину Джентилони с целью подготовки встречи в понедельник, которая состоится в Париже с участием президента Макрона", - сказал пресс-секретарь.