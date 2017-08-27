События

22:46 27.08.2017

Боевики на Донбассе умышленно стреляют осветительными ракетами по полям и населенным пунктам, поджигая их – Марчук

Боевики на Донбассе в условиях высокой пожароопасной обстановки умышленно стреляют осветительными ракетами прямой наводкой по полям и населенным пунктам, устраивая пожары, заявляет представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"Температуры на Донбассе сейчас высокие и в прямом и переносном смысле. Сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер в нашу сторону, сепары стреляют осветительными ракетами, но не в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам", - написал Е.Марчук в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он отметил, что днем такую ракету почти не видно и выстрела почти не слышно.

"И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле куда упала. И поджечь при такой погоде можно пол-горизнта. И СММ ОБСЕ ничего не увидит", - заключил Е.Марчук.

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