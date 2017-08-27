Трамп планирует при первой возможности отправиться в Техас

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что при первом удобном случае планирует отправиться в пострадавший от урагана Техас.

"Я поеду в Техас, как только эта поездка станет возможна без создания неудобств. В центре внимания должны быть спасение жизней и соблюдение безопасности", - написал он в своем "Твиттере".

Ранее американский лидер сообщил о тысячах спасенных благодаря слаженной работе властей и различных служб во время урагана "Харви".

В Национальном центре США по предупреждению ураганов сообщили, что "Харви" ослаб до тропического шторма.