События

20:41 27.08.2017

КГГА призывает граждан к осторожности в связи с осложнением погодных условий

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской государственной администрации призывает граждан к осторожности и соблюдении правил безопасности в связи с осложнением погодных условий.

"28 августа ночью и утром в Киеве гроза, утром и днем - порывы ветра 15-20 м/с, температура днем около 20°… Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

В КГГА напоминают, что следует плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, держаться на расстоянии от рекламных конструкций, деревьев, ЛЭП, не парковать рядом с ними автомобили.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - отмечают в сообщении.

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