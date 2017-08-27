Трамп снова заявляет, что за строительство стены на границе США с Мексикой заплатит соседняя страна

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь высказался за необходимость построения стены на границе с Мексикой.

"Учитывая, что Мексика является страной с одним из наиболее высоких уровней преступности, нам нужна стена. Мексика заплатит за нее, возместив (эти деньги - ИФ) или как-то еще", - написал он в своем "Твиттере".

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из центральных элементов предвыборной кампании Д.Трампа. Президент США настаивает, что оплатить ее строительство должна Мексика, однако Мехико наотрез отказался финансировать этот проект.

Идея стены практически не нашла поддержки в Конгрессе США, даже в рядах Республиканской партии.

Д.Трамп еще в январе уговаривал своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето перестать заявлять, что его страна не собирается платить за стену на границе с Мексикой.