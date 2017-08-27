Боевики с начала суток совершили 13 обстрелов позиций сил АТО, ВСУ соблюдают перемирие

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, ВСУ соблюдают перемирие и ответный огонь не ведут, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. В целом противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров… Начиная с полуночи, следуя мирным договоренностям, украинские военные оружие не применяли", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбук".

На Приморском направлении боевики 6 раз обстреляли окрестности Водяного из стрелкового вооружения и гранатометов.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Зайцево – из стрелкового вооружения.

На Луганском направлении активность боевиков не фиксировалась.