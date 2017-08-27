Вашингтон продолжит оказывать на Пхеньян "мирное давление" - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что в Вашингтоне расценивают как провокационный акт запуск Пхеньяном трех ракет малой дальности.

"Запуск любой баллистической ракеты - это нарушение резолюций СБ ООН. Мы рассматриваем это как акт провокации", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", добавив, что международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна была ядерное оружие.

"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию мирного давления (...) работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - отметил Р.Тиллерсон.

СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности. "Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.