Финские полицейские выяснили настоящее имя устроившего резню в Турку

Полиция Финляндии установила имя и возраст гражданина Марокко, зарезавшего в городе Турку (Turku) двух человек и ранившего еще восьмерых.

Подозреваемому в терроризме не 18 лет и это не Абдеррахман Мешках (Abderrahman Mechkah), как сообщалось ранее. Он родился в 1994 году, его настоящее имя полиция пока не разглашает, сообщил в воскресенье портал телерадиовещания Yle.

Она отметила, что главный подозреваемый допрошен, он согласился сотрудничать со следствием.

Кроме него, полиция задержала еще трех марокканцев, всем им предъявлено подозрение в убийстве двух человек "в террористических целях" и ранении в "террористических целях" еще восьми человек. Суд Юго-западной Финляндии дал санкции на их арест.

Как сообщил ранее портал Yle, прибывший в 2016 году в Финляндии главный фигурант в центре по приему беженцев заявлял проживавшим там людям, что "финны - неправоверные", пытался узнать, как можно присоединиться к группировке Исламское государство.

Кроме того, по данным портала, в центре по приему беженцев мужчина слушал радикальные проповеди через свой мобильный телефон; рассказывал, что убил человека в Марокко, что до приезда в Финляндию ездил по разным странам Европы и, в частности, продавал кокаин в Италии.

Теракт произошел 18 августа. Мужчина устроил резню в Турку, убив двух и ранив еще восемь человек, в том числе трех граждан и подданных Италии, Швеции и Великобритании.