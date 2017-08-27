В начале недели местами пройдут дожди с грозами

В ближайшие сутки, 28 августа, через территорию Украины будет перемещаться влажный преимущественно прохладный воздух, а в южной и восточной части сохранится летняя погода, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник в Украине пройдут дожди с грозами, лишь ночью в юго-восточных областях, а днем в западной и северной части без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной половине порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, в западных, северных и центральных областях понижение до 17-22°.

В Киеве – ночью и утром дождь, гроза, днем без существенных осадков и порывы северо-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 15-17°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 августа самая высокая температура днем была 35,1 в 1943 г., самая низкая ночью 5,5 в 1984 г.

На 29 августа синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь на юго-востоке ночью местами кратковременные дожди, грозы. Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер северный и северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге и востоке 11-16°; днём 17-22°, в Закарпатье до 25°, в Черниговской и Сумской областях местами 14-16°.

В Киеве на 29 августа также прогнозируется без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

27 августа на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-23°, возле Одессы 18°, в Днепре возле Киева 21°.