В австрийских Альпах погибли пять человек

Пятеро альпинистов погибли, еще один получил серьезные травмы в результате несчастного случая в Альпах на территории австрийской земли Зальцбург в коммуне Целль-ам-Зее, сообщили европейские СМИ.

Причины происшедшего еще предстоит установить.

Представитель Красного креста Антон Войтофер сообщил, что речь, предположительно, идет о группе альпинистов, работавших в связке и сорвавшихся при восхождении.

На месте происшествия работают пять спасательных вертолетов. Личности погибших пока не установлены.

Пострадавший госпитализирован.