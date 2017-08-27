События

16:18 27.08.2017

В австрийских Альпах погибли пять человек

Пятеро альпинистов погибли, еще один получил серьезные травмы в результате несчастного случая в Альпах на территории австрийской земли Зальцбург в коммуне Целль-ам-Зее, сообщили европейские СМИ.

Причины происшедшего еще предстоит установить.

Представитель Красного креста Антон Войтофер сообщил, что речь, предположительно, идет о группе альпинистов, работавших в связке и сорвавшихся при восхождении.

На месте происшествия работают пять спасательных вертолетов. Личности погибших пока не установлены.

Пострадавший госпитализирован.

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