Боеприпасы на складе в Азербайджане продолжают взрываться
Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, где утром в воскресенье начался пожар, продолжаются, говорится в сообщении МЧС республики.
"На территории, где продолжается пожар, наблюдаются взрывы", - говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что на место происшествия привлечены живая сила и техника ведомства из близлежащих районов, а также Сумгаитского и Бакинского гарнизона.
"Новые очаги пожара, возникающие в результате попадания боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются", - отмечается сообщении.
К месту ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает местное информагентство "APA".
"На место происшествия прибыл К.Гейдаров совместно с руководящим составом МЧС. Министерство создало оперативный штаб, который занимается вопросами эвакуации жителей и устранения пожара", - отмечается в информации.
Агентство отмечает, что пожар продолжается.
"Масштаб пожара снизился. Однако, слышны слабые взрывы",- говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия воинской части Минобороны Азербайджана.
В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.
В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.
Главное управление дорожной полиции полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).
Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.