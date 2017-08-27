События

16:05 27.08.2017

Боеприпасы на складе в Азербайджане продолжают взрываться

Взрывы на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана, где утром в воскресенье начался пожар, продолжаются, говорится в сообщении МЧС республики.

"На территории, где продолжается пожар, наблюдаются взрывы", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что на место происшествия привлечены живая сила и техника ведомства из близлежащих районов, а также Сумгаитского и Бакинского гарнизона.

"Новые очаги пожара, возникающие в результате попадания боеприпасов на близлежащие территории, немедленно устраняются", - отмечается сообщении.

К месту ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает местное информагентство "APA".

"На место происшествия прибыл К.Гейдаров совместно с руководящим составом МЧС. Министерство создало оперативный штаб, который занимается вопросами эвакуации жителей и устранения пожара", - отмечается в информации.

Агентство отмечает, что пожар продолжается.

"Масштаб пожара снизился. Однако, слышны слабые взрывы",- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия воинской части Минобороны Азербайджана.

В результате взрыва легкие осколочные ранения получили шесть человек, работавших на месте происшествия. Также, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

В связи с инцидентом жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Главное управление дорожной полиции полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 223.2 УК (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 342.2 УК (Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия).

Причины происшествия расследует комиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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