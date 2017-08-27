События

13:38 27.08.2017

Полицейские Донетчины обнаружили большой схрон боеприпасов и взрывчатки

В лесопосадке вблизи поселка Михайловка (Покровский район Донецкой области) правоохранители выявили крупный арсенал боеприпасов с противотанковыми и противопехотными минами, гранатами, патронами к стрелковому оружию и взрывчаткой.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, полицейские получили оперативную информацию о том, что в лесополосе могут быть скрыты взрывоопасные предметы. Срочно прибывшие на место, правоохранители обнаружили схрон, присыпанный землей. В мешке был найден целый диверсионный арсенал.

"Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6000 патронов и 20 кг пластида", - информируют в полиции.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские окружили и обследуют прилегающую территорию. Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.

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