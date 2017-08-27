События

12:40 27.08.2017

Порошенко поздравил дончан с Днем города: Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину

Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и заверил, что борьба за возвращение Донецка в Украину продолжается.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Twitter в воскресенье.

Он также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена" (Донецк), сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта на Донбассе, на которой запечатлено исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.

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