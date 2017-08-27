Порошенко поздравил дончан с Днем города: Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину
Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и заверил, что борьба за возвращение Донецка в Украину продолжается.
"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Twitter в воскресенье.
Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.
Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку!
Он также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена" (Донецк), сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта на Донбассе, на которой запечатлено исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.