Порошенко поздравил дончан с Днем города: Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину

Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с Днем города и заверил, что борьба за возвращение Донецка в Украину продолжается.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Twitter в воскресенье.

Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку! — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.

Он также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена" (Донецк), сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта на Донбассе, на которой запечатлено исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.