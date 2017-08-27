Россиянка пыталась выехать из Украины на ВАЗе с поддельным номером

На границе с Россией пограничники Харьковского отряда обнаружили транспортное средство с поддельным номером, которое пыталась вывезти из Украины гражданка РФ.

"Так вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыла гражданка России на автомобиле "ВАЗ" 2003 года выпуска. Во время прохождения пограничного контроля было зафиксировано несоответствие номера кузова с указанным в регистрационном документе. Транспортным средством российской регистрации женщина направлялась на выезд из Украины", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье.

На гражданку РФ составлен протокол об административном нарушении по ст.121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах). Автомобиль передан представителям Национальной полиции.