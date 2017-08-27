События

02:02 27.08.2017

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Брюсселе

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на военных, совершенное накануне вечером в Брюсселе, пишет в субботу New York Times со ссылкой на близкое к экстремистам агентство Amaq.

"Исполнитель вооруженного нападения в Брюсселе был солдатом Исламского государства и осуществил этот акт в ответ на призыв атаковать государства-члены коалиции", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу в Брюсселе вооруженный ножом бельгийский подданный сомалийского происхождения с криком "Аллах акбар" напал на патрульных военных, которые открыли по нему огонь.

Преступник скончался в госпитале. Полиция не нашла никаких признаков его приверженности к радикальным взглядам. При этом известно, что в поведении нападавшего отмечались странности, которые связывают с проблемами психологического характера.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Спецпредставитель США Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

Боевики 8 раз открывали огонь в зоне АТО в субботу

Подросток умер после удара током в Харьковской области

Порошенко и Гройсман отметили вклад украинских авиаторов в развитие мирового авиастроения

ПОСЛЕДНЕЕ

Учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий - Волкер

11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

Торнадо разрушил несколько десятков домов в техасском городе

Число жертв нападения на шиитскую мечеть в Кабуле выросло до 28 человек

Порошенко благодарит диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5647.html
РЕКЛАМА