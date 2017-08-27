ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Брюсселе

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на военных, совершенное накануне вечером в Брюсселе, пишет в субботу New York Times со ссылкой на близкое к экстремистам агентство Amaq.

"Исполнитель вооруженного нападения в Брюсселе был солдатом Исламского государства и осуществил этот акт в ответ на призыв атаковать государства-члены коалиции", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу в Брюсселе вооруженный ножом бельгийский подданный сомалийского происхождения с криком "Аллах акбар" напал на патрульных военных, которые открыли по нему огонь.

Преступник скончался в госпитале. Полиция не нашла никаких признаков его приверженности к радикальным взглядам. При этом известно, что в поведении нападавшего отмечались странности, которые связывают с проблемами психологического характера.