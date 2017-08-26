События

23:15 26.08.2017

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

В центре Марселя, Франция, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на французское издание Le Express.

Событие произошло в 07:00 часов утра. В результате нападения пострадали по меньшей мере 3 человека, раненые не получили тяжелые травмы.

Подозреваемый был задержан и доставлен в психиатрическую больницу. В полиции отметили, что мужчина «был очень раздражен», но не выкрикивал любых исламистских лозунгов.

Речь о теракте пока не идет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Спецпредставитель США Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Боевики 8 раз открывали огонь в зоне АТО в субботу

Подросток умер после удара током в Харьковской области

Порошенко и Гройсман отметили вклад украинских авиаторов в развитие мирового авиастроения

Ураган "Харви" в США теряет силу, его мощность понижена до третьей категории

ПОСЛЕДНЕЕ

Учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий - Волкер

11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

Торнадо разрушил несколько десятков домов в техасском городе

Число жертв нападения на шиитскую мечеть в Кабуле выросло до 28 человек

Порошенко благодарит диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog814.html
РЕКЛАМА