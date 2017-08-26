Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

В центре Марселя, Франция, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на французское издание Le Express.

Событие произошло в 07:00 часов утра. В результате нападения пострадали по меньшей мере 3 человека, раненые не получили тяжелые травмы.

Подозреваемый был задержан и доставлен в психиатрическую больницу. В полиции отметили, что мужчина «был очень раздражен», но не выкрикивал любых исламистских лозунгов.

Речь о теракте пока не идет.