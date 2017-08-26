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23:14 26.08.2017

Учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что военные учения "Запад-2017" заставляют западные страны быть готовыми к любому развитию событий, в том числе, военной агрессии.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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