Боевики 8 раз открывали огонь в зоне АТО в субботу

В зоне АТО с полуночи о 18.00 субботы незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 8 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщает вечером в субботу штаб АТО

"В районе проведения АТО второй день «школьного перемирие» характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных подразделений. С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь", - говорится в сообщении на станице штаба АТО в "Фейсбук". При этом о потерях не сообщается.

По информации штаба, непродолжительные и отдельные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки (на Приморском направлении). Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

Четко следуя мирным договоренностям и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали", - подчеркивается в сообщении.