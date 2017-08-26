События

18:53 26.08.2017

Боевики 8 раз открывали огонь в зоне АТО в субботу

В зоне АТО с полуночи о 18.00 субботы незаконные вооруженные формирования ОРДЛО 8 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщает вечером в субботу штаб АТО

"В районе проведения АТО второй день «школьного перемирие» характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных подразделений. С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь", - говорится в сообщении на станице штаба АТО в "Фейсбук". При этом о потерях не сообщается.

По информации штаба, непродолжительные и отдельные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки (на Приморском направлении). Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

Четко следуя мирным договоренностям и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали", - подчеркивается в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Подросток умер после удара током в Харьковской области

Порошенко и Гройсман отметили вклад украинских авиаторов в развитие мирового авиастроения

Ураган "Харви" в США теряет силу, его мощность понижена до третьей категории

Ураган "Харви" обрушился на побережье США, скорость ветра достигает 215 км/ч

В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов и двое раненных

ПОСЛЕДНЕЕ

11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

Торнадо разрушил несколько десятков домов в техасском городе

Число жертв нападения на шиитскую мечеть в Кабуле выросло до 28 человек

Порошенко благодарит диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины

В Финляндии отпустили трех из семи задержанных после теракта в Турку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА