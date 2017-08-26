События

17:20 26.08.2017

В Финляндии отпустили трех из семи задержанных после теракта в Турку

Полиция Финляндии освободила из-под стражи трех из семи задержанных человек в связи с терактом в Турку, произошедшем на прошлой неделе, сообщили в субботу местные СМИ.

Двое мужчин, которых полиция отпустила из-под стражи, являются подданными Марокко, еще один - гражданин Алжира.

Четыре человека остаются под стражей, среди которых главный подозреваемый - 18-летний марокканец, который прибыл в Финляндию в поисках убежища.

Теракт произошел 18 августа. Мужчина устроил резню в Турку, убив двух и ранив еще восемь человек, в том числе трех граждан и подданных Италии, Швеции и Великобритании.

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