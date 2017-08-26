Яичный скандал: в Болгарии изъяли зараженные майонез и мороженое

Фитосанитарные службы Болгарии изъяли в торговых сетях 25 тонн мороженого и около 9 тонн майонеза, сделанных с использованием зараженных фипронилом яиц. Об этом сообщили в Министерстве земледелия и продовольствия Болгарии, передает Укринформ.

В ведомстве отмечают, что зараженная продукция изъята из продажи почти полностью.

По данным специалистов, уровень концентрации фипронила в этих продуктах составлял от 0,9% до 2,9%.

10 августа представители Евросоюза заявили, что яйца, зараженные фипронилом, обнаружены уже в 17 странах.