События

17:07 26.08.2017

Вследствие возгорания электропоезда Киев - Жмеринка никто не пострадал

В субботу произошло возгорание электропоезда № 828 Жмеринка – Киев. В результате пожара никто не пострадал, однако несколько пассажирских поездов задержались в пути, сообщает пресс-служба "Укрзалиныци".

"Инцидент произошел в 10:03 возле станции Кожанка. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации пожара пассажиров с помощью вспомогательного локомотива доставили на станцию Фастов и пересадили на другой электропоезд", - говорится сообщении.

Из-за инцидента в пути задержались несколько пассажирских поездов. Более часа составила задержка поездов № 70 Львов – Мариуполь, № 66 Кишинев - Москва, № 764 Одесса - Дарница, № 23 Москва – Одесса. Задержались в пути поезд № 47 Москва – Кишинев и два пригородных поезда.

Инцидент расследуется.

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