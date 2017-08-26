Вследствие возгорания электропоезда Киев - Жмеринка никто не пострадал

В субботу произошло возгорание электропоезда № 828 Жмеринка – Киев. В результате пожара никто не пострадал, однако несколько пассажирских поездов задержались в пути, сообщает пресс-служба "Укрзалиныци".

"Инцидент произошел в 10:03 возле станции Кожанка. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации пожара пассажиров с помощью вспомогательного локомотива доставили на станцию Фастов и пересадили на другой электропоезд", - говорится сообщении.

Из-за инцидента в пути задержались несколько пассажирских поездов. Более часа составила задержка поездов № 70 Львов – Мариуполь, № 66 Кишинев - Москва, № 764 Одесса - Дарница, № 23 Москва – Одесса. Задержались в пути поезд № 47 Москва – Кишинев и два пригородных поезда.

Инцидент расследуется.