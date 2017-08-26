В Барселоне пройдет антитеррористический марш

Десятки тысяч каталонцев, испанцев и туристов, как ожидается, примут участие в масштабном антитеррористическом марше, который состоится в Барселоне спустя чуть более недели после терактов, сообщила в субботу газета El Pais.

Люди понесут красные, желтые и белые цветы, официальным слоганом марша стала фраза: "Не боюсь".

В первых рядах марширующих пойдут сотрудники экстренных служб, пожарные, полиция, медики, владельцы магазинов с улицы Рамбла, которые укрывали прохожих в день теракта, и таксисты, развозившие людей из центра города бесплатно.

Как ожидается, в марше примет участие король Испании Филипп VI, который станет первым испанским монархом, побывавшем на демонстрации с 1975 года. По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, король Филипп VI подобным жестом продемонстрирует "свою любовь жителям Барселоны, Камбрильса и Каталонии".

К королю Испании на марше присоединится Рахой, глава Каталонии Карлос Пучдемонт и мэр Барселоны Ада Колау.

Марш завершится на площади Каталонии неподалеку от улицы Рамбла, где 17 августа произошел теракт. На площади два виолончелиста исполнят каталонскую народную музыкальную композицию "El cant dels ocells", название которой переводится как "Песнь птиц", являющуюся одним из символов Каталонии.

Кроме Барселоны, антитеррористические марши состоятся также в Мадриде, в Валенсии и в Виго.

17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, погибли 15 человек, более 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе.