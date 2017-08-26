В Лондоне допросили напавшего на полицейских у Букингемского дворца мужчину

Сотрудники контртеррористического управления лондонской полиции допросили 26-летнего мужчину, напавшего накануне вечером на полицейских неподалеку от Букингемского дворца, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В ходе задержания в его автомобиле обнаружили меч длиной 1,2 м, который лежал в нише для ног пассажира переднего сидения.

Как сообщалось, 26-летний мужчина припарковался в запрещенном для парковки месте возле Букингемского дворца и неподалеку от полицейского автомобиля. При попытке задержания он оказал сопротивление стражам порядка и кричал "Аллах акбар". Он получил легкие ранения. Позднее его доставили в больницу.

В момент нападения члены королевской семьи отсутствовали во дворце.

Представители Букингемского дворца отказываются комментировать ситуацию. В то же время они заявляют, что инцидент не внес изменений в план туристических экскурсий.