События

15:15 26.08.2017

Незаконная свалка медицинских отходов обнаружена в лесу в Киевской области

В лесополосе в одном из сел Вышгородского района Киевской области обнаружена незаконная свалка медицинского мусора и отходов органического происхождения, открыто уголовное производство.

Как сообщает в субботу департамент коммуникации полиции Киевской области, под открытым небом лежали десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения.

"Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов. Также проводят необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

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