События

14:27 26.08.2017

Уроженец Херсона получил 9 лет тюрьмы за разбойные нападения на банковские отделения Киева

Оболонский районный суд г.Киева приговорил уроженца Херсона к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за разбойные нападения на банковские учреждения столицы.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева, в 2015 году в течение шести месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на ул.Автозаводской в Оболонском районе Киева.

"Мужчина действовал по следующей схеме: демонстрируя гранату и пистолет, он угрожал применением оружия, требовал у работников финансовых учреждений собрать все деньги и положить в полиэтиленовый пакет. Всего разбойник украл более 55 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину, однако объяснить свои действия отказался.

"Приговором Оболонского райсуда г.Киева злоумышленник за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества". – сказано в сообщении.

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