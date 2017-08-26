В Одесской области трое мужчин избили главреда районной газеты

Трое мужчин вечером в пятницу избили главного редактора газеты "Правда НД", которая освещает события в Овидиопольском районе Одесской области, Романа Варшанидзе.

Как рассказал сам пострадавший в видео-обращении, которое он выложил на сайте газеты, нападавшие были вооружены железными битами и били его, в том числе по голове.

"Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников. Спасибо, наша Овидиопольская полиция сработала быстро", - отметил Р.Варшанидзе.

По его данным, нападавшие – жители города Черноморск (бывший Ильичевск), спортсмены одного из кикбоксерских клубов.

Главред не сообщил, кого он подозревает в нападении, отметив только, что желающих свести с ним счеты много. "Надеюсь, заказчиков удастся установить также быстро, как и исполнителей", - резюмировал он.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook сообщил, что все трое мужчин, напавших на журналиста, задержаны.

"Устанавливаются мотивы нападения и обстоятельства правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.