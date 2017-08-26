Трое украинских военных ранены в зоне АТО за минувшие сутки

В зоне проведения АТО на востоке Украины за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения и травмы, никто не погиб, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое военных получили ранения и травмы", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в субботу

По его словам, на мариупольском направлении боевики осуществили 9 провокаций.

На луганском направлении было всего одно нарушение режима прекращения огня - возле населенного пункта Малиновое, где боевики применили гранатомет.

На донецком направлении сразу после полуночи незаконные вооруженные формирования вели обстрелы из стрелкового оружия в направлении н.п.Зайцево, а после 13:00 возобновили обстрелы на участке Авдеевка – Шахта Бутовка. Эти обстрелы с перерывами продолжались до конца суток, отметил А.Мотузяник

Таким образом, по его словам, на донецком направлении было всего 8 обстрелов, в том числе с применением минометов.