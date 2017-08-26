В ближайшие сутки будет тепло, на западе и севере пройдут дожди

На территорию Украины в ближайшие сутки 27 августа будет перемещаться теплая и преимущественно сухая воздушная масса, только в западные и северные области придет влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и днем в северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-33°.

В Киеве и области 27 августа ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°; в области ночью 12-17°, днем 23-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 августа самая высокая температура днем была 33,3° в 1943 году, самая низкая ночью 6,4° в 1973 году.

В Украине 28 августа на большей части территории кроме Крыма и Приазовья ожидается кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, днем 23-29°, на юге и востоке местами 30-32°, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 16-22°, на юге 21-27°.

В Киеве 28 августа ночью дожди, грозы, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 18-20°.

По состоянию на 9:00 субботы, 26 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, возле Одессы 18°, в Днепре в Киеве 21°.