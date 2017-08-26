Двух граждан Алжира задержали на украинско-польской границе

Во Львовской области украинские пограничники в пятницу задержали двух мигрантов с паспортами граждан Алжира, которые пытались нелегально попасть в Польшу, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Получив информацию о движении неизвестных лиц на окраине населенного пункта Терло в обход автодороги в сторону государственной границы Украины, пограничники организовали поисковые мероприятия, в результате которых задержали двух иностранцев с паспортами граждан Алжира. Мужчина и женщина в возрасте 38 и 33 лет соответственно направлялись в направлении украинско-польской границы", - сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что на территорию Украины иностранцы попали законным путем, а в дальнейшем планировали попасть к родственникам в одну из стран ЕС.

Для проведения фильтрационных мероприятий и составления протоколов об административных правонарушениях иностранцы доставлены в отдел пограничной службы "Смильница". Дальнейшую их судьбу и правовую оценку их действиям определит суд.