Пристайко: введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Москва

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко убежден, что введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Российская Федерация.

"Если Минские соглашения за три года не привели к миру, то, возможно, есть какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате ... Форматов существует очень много. Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ, нынешней или новой миссии, легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Обеспечение же миротворцев ООН блокирует та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков», - заявил В.Пристайко в программе «Ваша Свобода» в эфире "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, насколько вероятным является получение Украиной летального оружия, В.Пристайко отметил, что вопрос предоставление оружия изучается, поскольку Украина просит об этом. "Нам не хватает оружия для того, чтобы компенсировать то количество танков и бронированных машин, которыми Россия накачала и продолжает пичкать наши территории. Именно для этого мы просим дать нам возможность остановить эту агрессию. Я знаю нервную реакцию Российской Федерации на это. Но каждое государство, включая Украину, имеет право охранять себя и имеет право использовать то оружие, которое необходимо", - заявил дипломат.

Комментируя визит в Киев спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, первый замглавы МИД отметил, что К.Волкер, который провел недавно переговоры с российским представителем Владиславом Сурковым, "приехал, чтобы мы могли определить, каким образом работать дальше". "Мы хотим знать, каким образом американцы могут помочь «нормандском процесса», «минском процесса». Развитие есть. Мы оставляем это за скобками", - сказал В.Пристайко.

Как сообщалось, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина осенью выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи ООН.