Подросток умер после удара током в Харьковской области

В Харьковской области 14-летний подросток получил удар электрическим током и умер в Мерефянской центральной районной больнице, сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

"Работниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры юноша потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.