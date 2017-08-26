Порошенко и Гройсман отметили вклад украинских авиаторов в развитие мирового авиастроения

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских авиаторов с профессиональным праздником - Днем авиации Украины.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

В свою очередь В.Гройсман в своем поздравлении отметил, что развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач украинского правительства. "Ведь это не только рост авиастроительного производства, но и наращивание транспортного потенциала и привлечение внешних инвестиций", - сказано в поздравлении премьера, обнародованном на сайте Кабмина в субботу.

В.Гройсман также отметил, что украинская авиация - это визитная карточка Украинского государства на глобальном рынке.

"Авиационная и авиастроительная отрасли является гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев - от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" - является отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения", - отметил премьер.

По его словам, мастерство и профессионализм украинских специалистов дают уверенные основания отнести Украину к мировому клубу стран, способных решать самые сложные задачи в области авиационного строительства. "Украина способна обеспечить полный производственный цикл создания авиатехники и комплектующих устройств", – отметил премьер.

Он также выразил благодарность украинским пилотам транспортных, пассажирских и военных самолетов, "которые на высоком профессиональном уровне надежно защищают нашу страну от агрессора".