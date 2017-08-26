РФ намерена перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 по 31 августа

Российская Федерация намерена вновь перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 по 31 августа 2017 года из-за строительства Керченского моста.

Соответствующее распоряжение капитана морского порта г.Керчь опубликовано на сайте Администрации морских портов Черного моря (РФ).

Распоряжения "Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив" в запретном районе в районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив" в акватории Керченского пролива", – говорится в документе.

Как сообщалось, в июне 2017 года стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проекта приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для постановки арки моста.

В связи с этим Мининфраструктуры Украины заявило об уведомлении в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

Российские СМИ со ссылкой на распоряжение администрации морских портов Черного моря РФ 9 августа сообщили, что Россия перекрыла Керченский пролив для всех судов, кроме судов Военно-морского флота России и кораблей федеральных органов безопасности России - с 06:00 до 18:00.

В российских СМИ утверждают, что в ходе монтажа арочных пролетов на фарватерные опоры керченского моста в августе-сентябре не планируется полное закрытие навигации, а лишь временно - минимум четыре продолжительных "окна".

Министерство иностранных дел Украины 11 августа выразило протест в связи с введением Российской Федерацией запрета на судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года и подчеркнуло, что строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина не предоставляла согласие на такое строительство.