В зоне АТО за минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов и двое раненных – штаб

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранения получили двое военнослужащих, – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Первые сутки "школьного перемирие" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно. Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе Авдеевской промзоны с 17.00 и на протяжении нескольких часов боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того они выпустили по позициям ВСУ 10 мин калибра 120-мм. Силы АТО ответили огнём в ответ. В результате огневого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

На мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать военных ВСУ на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на луганском направлении. Здесь за сутки только один раз боевики не прицельно использовали оружие неподалеку Малинового.