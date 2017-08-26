События

05:46 26.08.2017

В Мариуполе горел теплоход, пострадал матрос судна – ГСЧС

В пятницу в городе Мариуполе Донецкой области произошёл пожар на теплоходе "Механик Юзвович", в результате которого пострадал матрос судна, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате возгорания пострадал матрос, 1988 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в терапевтическое отделение Мариупольской городской больницы № 2 с диагнозом - отравление продуктами горения", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Сообщение о пожаре на теплоходе у причала судоремонтного завода в г.Мариуполе Донецкой области поступило 25 августа в 8:48. По указанному адресу по повышенному рангу вызова выехали спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

По прибытию к месту происшествия пожарные выяснили, что происходит горение внутри теплохода "Механик Юзвович", в носовой части, и наблюдается плотное задымление. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 10:50 и в 11:05 - ликвидирован.

От Главного управления привлекалось 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

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