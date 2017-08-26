Губернатор Техаса попросил Трампа официально объявить бедствие из-за урагана "Харви"

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт направил запрос президенту страны Дональду Трампу с просьбой официально объявить бедствие из-за приближения мощного урагана "Харви".

"В случае одобрения запроса, техасцы смогут получить дополнительные ресурсы для своей защиты, своего имущества и в случае необходимости наладить свою жизнь после урагана "Харви", - заявил в пятницу Г.Эботт.

Если Д.Трамп согласится объявить бедствие, это поможет пострадавшим районам Техаса получить общественную помощь и поддержку отдельным лицам.

"Я вчера разговаривал с президентом Трампом и уверен, что он в скором времени одобрит этот запрос и обеспечит народ Техаса всем, в чем он нуждается для защиты себя", - отметил губернатор.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в пятницу, что Д.Трамп планирует в начале следующей недели посетить Техас.

"Похоже, что президент попробует отправиться в Техас на следующей неделе", - сказала С.Сандерс журналистам.