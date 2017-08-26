Проект достройки Подольско-Воскресенского моста Кличко презентует на инвестфоруме в Германии – КГГА

Городской голова Киева Виталий Кличко представит инвесторам проект достройки Подольско-Воскресенского моста на инвестиционном форуме в Германии, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В сентябре еду в Германию на инвестфорум, чтобы презентовать проект, и максимум за 2-3 года закончить строительство моста. Это одна из моих ключевых задач на должности", – цитируют заявление мэра в сообщении на сайте КГГА в четверг.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о метро на Троещину, В.Кличко в эфире телеканала "Newsone" отметил, что запустить ветку метро на Троещину возможно только пристроив Подольско-Воскресенский мост.

"Когда я вступил в должность мэра, был очень удивлен, узнав, что документация строительства моста датирована еще 1979 годом. То есть через 2 года будет уже 40 лет с начала строительства этого моста. Я поставил перед собой задачу отмечать через 2 года открытие, по крайней мере, автомобильного сообщения между левым и правым берегом", - подчеркнул мэр.

По словам В.Кличко, для строительства моста и запуска метро необходимы огромные средства, примерно 400 млн евро. Мэр также напомнил, что Германия уже выделила 200 тыс. евро на экспертную оценку состояния моста, которую немецкие специалисты представили в апреле.