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01:49 26.08.2017

Харьковский облсовет и региональный совет Южной Карелии Финляндии заключили меморандум о сотрудничестве

Глава Харьковского облсовета Сергей Чернов в Финляндии встретился с региональным мэром Южной Карелии Матти Вииалайненом.

"Сергей Чернов и Матти Вииалайнен обсудили реализацию совместных региональных проектов и сотрудничество в рамках международной сети ЭВРИКА, расширение молодежных контактов и обмен делегациями студентов и школьников, участие бизнес-кругов и делегации Южной Карелии в инновационном форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" и Слобожанской ярмарке. Господин Матти Вииалайнен поделился также опытом реализации административно-территориальной реформы в Финляндии", - сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Кроме того, С.Чернов и И.Вииалайнен подписали меморандум о сотрудничестве между Харьковским облсоветом и региональным советом Южной Карелии.

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Интерфакс-Украина
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