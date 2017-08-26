Мужчина, напавший на военный патруль в Брюсселе, скончался

Федеральная прокуратура Бельгии сообщает о смерти мужчины, напавшего в пятницу вечером на военный патруль в центре Брюсселя.

Прокуратура квалифицировала это нападение как террористический акт.

Ведомство проинформировало прессу, что речь идет о сомалийце 1987 года рождения. По уточненным сведениям, подтвержденным прокуратурой, был ранен только один военнослужащий. Он получил ранение ножом в руку.

Уровень террористической угрозы в Бельгии остается на третьей отметке по четырехбалльной шкале, сообщил в свою очередь официальный представитель антикризисного центра федеральной полиции.

СМИ распространили уведомление кабинета премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля о том, что правительство в пятницу вечером больше не сообщит никаких дополнительных сведений.