В Брюсселе вооруженный ножом мужчина напал на военных и был ранен

Полиция зоны Брюссель-столица-Иксель и федеральная полиция Бельгии сообщили в четверг вечером о нападении вооруженного ножом мужчины на двух военных в центре бельгийской столицы.

При нападении на двух военных, в результате чего один был ранен в лицо, а другой - в руку, военнослужащие применили оружие, выстрелив в нападавшего.

Прокуратура Брюсселя уточнила, что напавший на военных в Брюсселе человек не умер, вопреки первым сообщениям, но его жизнь в опасности, так как он получил тяжелое ранение и доставлен в госпиталь

Значительный периметр безопасности был развернут вокруг места преступления.

"Ситуация под контролем", - цитируют СМИ Бельгии заявление федеральной полиции.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил свою поддержку раненым военнослужащим.

"Наша полная поддержка наших военных. Наши службы безопасности остаются бдительными", - написал глава бельгийского правительства в "Твиттере" в пятницу вечером.

По данным RTBF, на военных напал 30-летний сомалиец. Власти пока не сообщают никаких подробностей, но телекомпании стало известно, что преступник ранее не был известен полиции.