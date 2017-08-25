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22:10 25.08.2017

В деле о взрыве на Грушевского есть подозреваемые, в понедельник ожидается правильная классификация – Луценко

У следствия есть подозреваемые в уголовном производстве по факту взрыва на улице Грушевского 24 августа, в результате чего пострадали три человека, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В деле о взрыве на Грушевского есть подозреваемые, сообщило Еспрессо.TV со ссылкой на заявление генпрокурора в интервью журналистам в пятницу.

Вместе с тем, Ю.Луценко подчеркнул, что взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных сил Украины. Оно отскочило от авто и тяжело ранило гражданских людей.

Он уточнил, что в понедельник в производство появится правильная классификация.

"Сейчас все зависит от некоторых юридических моментов. К понедельнику будет правильная квалификация", - сказал генпрокурор.

По его словам, этот случай "еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны".

Как сообщалось, жертвами взрыва на ул.Грушевского в центре Киева 24 августа оказались родственники Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ, капитана Валерия Чибинеева

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