События

20:38 25.08.2017

Вандалы разбили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого вблизи Бахмута – СМИ

Вандалы повредили памятный знак погибшим в ДТП под Бахмутом военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого, сообщает Неделя.UA.

"В ночь на 25 августа, неизвестные повредили памятный знак погибшим военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском Донецкой области в январе 2015 года", – говорится в сообщении на сайте издания в пятницу.

Памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным "Элвис", силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями властей Бахмута.

ДТП произошло вечером 5 января 2015 на трассе Славянск-Бахмут, когда военный автомобиль "КрАЗ" столкнулся с автобусом "Богдан", в котором нацгвардейцы ехали на ротацию. На месте погибли 12 бойцов, еще 22 получили травмы. Впоследствии еще один боец из числа пострадавших в результате ДТП на Бахмутской трассе в Донецкой области умер от полученных травм в столичной больнице.

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