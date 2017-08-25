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19:35 25.08.2017

США ввели санкции в отношении госбондов Венесуэлы и бондов нефтекомпаний страны

Правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Санкции, утвержденные президентом США Дональдом Трампом, вводят запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны.

Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, а также запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Ранее Вашингтон заморозил активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Кроме того, были введены санкции против 13 высокопоставленных госчиновников Венесуэлы. Однако нефтяной сектор до этого избегал штрафных мер.

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