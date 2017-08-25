В Одесской области завершились мобилизационные тренировки

Мобилизационные тренировки прошли в более, чем 30 районных военных комиссариатах Одесской области, в ходе которых проверялась готовность личного состава оперативного резерва первой очереди отбыть к военным частям для выполнения заданий по назначению.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны в пятницу, посредники из числа офицеров штаба командования контролировали выполнение заданий и помогали с решением проблемных вопросов.

"В итоге, подавляющее большинство заданий были выполнены в определенный срок, около 80% резервистов вовремя прибыли к месту сбора", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве информируют, что в ближайшее время такие тренировки пройдут во всех военных комиссариатах зоны ответственности оперативного командования "Юг".