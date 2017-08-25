Количество обстрелов в пятницу в зоне АТО сократилось вдвое

Первый день перемирия, достигнутого в результате мирных договоренностей к началу нового учебного года, не прошел полностью спокойно, сообщает пресс-центр штаба АТО в своей сводке по состоянию на 18:00 пятницы.

"В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилось более чем вдвое. Боевики не применяли артиллерию и минометы. А пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи, характеризуются как неприцельные и провокативные", - говорится в сообщении.

В частности ночью, на Донецком направлении, боевики открывали огонь возле пгт Зайцево Бахмутского района, однако обстрел был непродолжительным. Кроме того, несколько раз боевики открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На приморском (мариупольском) направлении под огнем незаконных вооруженных формирований оказались позиции сил АТО на подступах к с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

"Строго соблюдая мирные договоренности, украинские военные оружие не применяли. Мы надеемся, что новое, так называемое "школьное перемирие", станет базисом для стойкого мира на Донбассе", - говорится в сообщении.