На гайворонской узкоколейке на ходу загорелся тепловоз

На узкоколейной железной дороге "Голованевск-Гайворон-Рудница" в четверг вечером на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда – тепловоз Ту2-179 1958 года постройки, никто в результате инцидента не пострадал.

Как сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Винницкой области в пятницу, информация о пожаре поступила спасателям в 19:00 четверга. Пожар в пригородном поезде сообщения "Гайворон-Рудница" возник на 28 км дороги возле с.Яланец Томашпольского района Винницкой области.

"По прибытию к месту вызова дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части г.Бершадь установил, что пламенем охвачен локомотив. Машинист поезда вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и отцепил три вагона, где находилось 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворон транспортировал пассажиров к месту назначения (ст.Рудница)", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 19:24, а ликвидировали в 19:53. От ГСЧС к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники. "Благодаря решительным действиям машиниста локомотива и бойцов Службы спасения погибших и пострадавших не было", - отмечают в ГСЧС.

На фотографиях с места события видно, что огонь сильно повредил центральную часть тепловоза, где находится моторный отсек, и одну из его кабин.

Тепловозы Ту2 производились в 1956-59 гг на Калужском машиностроительном заводе и в настоящее время используются в пассажирском сообщении на всех трех узкоколейных железных дорогах ПАО "Укрзализныця", а также на детских железных дорогах в шести городах Украины. Отличаются от более поздних моделей высокой надежностью, неприхотливостью и привлекательным историческим дизайном.

В мире сохранилось 36 локомотивов этой модели, из них 15 – в Украине, 12 – в РФ, 5 – в Литве, 3 – в Казахстане и 1 – в Армении. В частности, на железной городе "Голованевск-Гайворон-Рудница" эксплуатируется 4 таких локомотива. Пострадавший локомотив №179 был построен в 1958 году и в 2006 прошел модернизацию.

Узкоколейная железная дорога "Голованевск-Гайворон-Рудница" (колея 750мм) имеет протяженность 130км и проходит по территории Кировоградской и Винницкой областей. Является остатком крупной сети Южного общества подъездных путей, построенной в начале ХХ века, но значительно сокращенной во 2-й половине ХХ века. В настоящее время грузовое движение по линии почти не осуществляется, пассажирское обеспечивается ежедневным поездом сообщением Гайворон-Рудница, а также поездом сообщением Голованевск-Гайворон, делающим несколько рейсов в неделю.

Как сообщалось, согласно приказу Минэкономразвития №958 о мерах по реализации Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года, в частности, намечено разработать концепцию сохранения и развития узкоколейных железных дорог в Украине как важных туристических объектов.