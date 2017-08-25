События

12:36 25.08.2017

Боевики не соблюдают объявленное с полуночи "школьное перемирие"

Незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области ОРДО нарушили введенный Трехсторонней контактной группой режим "школьной" тишины на Донбассе сразу, как он начался – с полуночи 25 августа, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

"По данным украинской стороны СЦКК, уже на второй минуте установления "школьного" режима тишины боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в районе поселка Талаковка. С 00.30 по 00.45 часов 25 августа, во второй раз нарушив режим тишины, НВФ ОРДО обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

При этом в украинской стороне СЦКК отмечают, что подразделения сил антитеррористической операции, выполняя Минские договоренности, поддерживают введенный режим "школьной" тишины по всей линии разграничения сторон с 00.00 25 августа. "Вооруженные силы Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

В украинской стороне СЦКК расценивают такие действия боевиков, как грубые нарушения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, ключевой темой встречи участников ТКГ в Минске в минувшую среду станет вопрос безопасности и прекращения огня к началу нового учебного года. По итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с 25 августа в связи с грядущим началом учебного года.

В пятницу утром спикер штаба АТО Анатолий Стельмах сообщил, что боевики не соблюдают объявленное с полуночи "школьное перемирие" и с полуночи совершили 2 обстрела позиций ВСУ в зоне проведения АТО. Вблизи Талаковки погиб украинский военнослужащий.

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